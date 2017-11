„Music unlimited“ mit Mary Halvorson in Wels

Im Vorjahr feierte der Kulturverein Waschaecht in Wels das 30-jährige Bestehen von „Music unlimited“. Heuer trägt die Programmfindung des Festivals wieder die Handschrift einer einzelnen Musikerpersönlichkeit.

Das Team des Vereins Waschaecht setzt bei seiner 31. Ausgabe von „Music unlimited“ auf die grazile Handschrift einer Gitarristin. Mary Halvorson gehört zur jüngeren Generation der New Yorker Jazzszene und ist dem prominenten Künstlerkreis von John Zorn und Anthony Braxton zuzuordnen.

Gitarristen unterschiedlichster Stilrichtungen

Als Kuratorin sorgt sie dafür, dass diesmal mehr als zehn Gitarristen unterschiedlichster Stilrichtungen in Wels auftreten. Manche kann Wolfgang Wasserbauer zum allerersten Mal im Alten Schlachthof begrüßen: „Sehr freuen wir uns sehr auf den ersten Österreich-Auftritt der Pedal-Stell-Gitarristin Susan Alcorn, den New Yorker Gitarristen Liberty Ellman, den österreichischen Gitarristen Martin Siewert oder auch den Lokalmatador Manfred Engelmayr, der bei einem Nachmittagskonzert zu hören sein wird.“

„Ribbons of Euphoria“

Mary Halvorson selbst wird an allen drei Tagen mit unterschiedlichen Partnern zu hören sein. Mit dem Festivalmotto „Ribbons of Euphoria“ erinnert sie zudem an den legendären Gitarristen Jimi Hendrix, dessen Geburtstag sich demnächst zum 65. Mal jährt. Das dreitägige Festival „Music unlimited“ startet am Freitag.

