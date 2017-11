Radarwagen mit Ketchup und Eiern beschmiert

Mit Ketchup, Eiern und Mehl sollen zwei junge Burschen den Radarwagen des Stadtamtes Gmunden beschmiert haben. Auch zwei hinter dem Fahrzeug abgestellte Wohnmobile wurden laut Polizei verunstaltet.

Eine Packung Mehl und eine Flasche Ketchup wurden am Tatort zurückgelassen. Die Polizei, die zuvor einen 18-Jährigen am Rathausplatz kontrolliert hatte, der mit Freunden Eier in die Menschenmenge geworfen und in seinem Auto Mehl und Ketchup transportiert hatte, wurde erneut kontrolliert - dabei waren das Mehl und das Ketchup aus dem Auto verschwunden.

Anzeige wegen schwerer Sachbeschädigung

Der 18-jährige Gmundner und ein 17-jähriger Laakirchener gestanden schließlich die Tat und gleich noch weitere Beschädigungen an zwei Hausmauern in Gmunden. Die beiden werden wegen schwerer Sachbeschädigung angezeigt.