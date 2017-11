400.000 Ecstasy-Tabletten gefunden

Ein spektakulärer Fund ist der Polizei in Wels geglückt. Eine Streife stoppte am Terminal einen Lastwagen, in dem 400.000 Ecstasy-Tabletten im Wert von 2,4 Millionen Euro versteckt waren.

Die Ermittler fanden das Suchtgift hinter Küchengeräten. Es wurde in Fässern, Schachteln und einer Tasche gebunkert, wie die Ermittler bekannt gaben.

Tabletten für Istanbul bestimmt

Der türkische Lastwagenfahrer hätte die Fracht von Amsterdam nach Istanbul transportieren sollen - in Wels war dann Endstation.