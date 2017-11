Frischer Schnee stimmt Tourismus zuversichtlich

Mit Zuversicht blicken Oberösterreichs Skigebiete heuer in die kommende Wintersaison. Hoch oben liegt auf den Pisten schon bis zu einer halben Meter frischer Schnee. Touristiker planen einen frühen Saisonstart.

Zehn Zentimeter Schnee liegen in Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf)auf der Höss bei der Mittelstation, 50 Zentimeter zeigten am Dienstag die Messgeräte oben auf dem Berg. Die prognostizierten niedrigen Temperaturen geben eine optimale Voraussetzung, dass in den nächsten Tagen auch mit der Beschneiung begonnen werden kann, so die Tourismus-Verantwortlichen.

ORF

Beschneiung beginnt bei minus

Minus vier bis minus fünf Grad müsse es haben, damit mit einer künstlichen Beschneiung begonnen werden kann, so Helmut Holzinger von den Bergbahnen in Hinterstoder. „Im letzten Jahr habe wir es bewiesen“, da brachte man in nur einer Woche auf den wichtigsten Abfahrten bis zur Mittelstation eine passable Schneeauflage zusammen.

Vorbereitung in den Skigebieten ORF-Redakteur Wolfgang Schnaitl war für Oberösterreich heute in den Skigebieten

Skifahren ab 17. November

Laut den Wetterprognosen könnte Anfang nächster Woche noch einmal Naturschnee dazukommen. Damit ist der Saisonstart, der in Hinterstoder am 17. November geplant ist, so gut wie gesichert, hieß es. Am Kasberg in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) und am Hochficht (Bezirk Rohrbach) beginnt die Saison am 1. Dezember und auch in der Skiregion Dachstein West (Bezirk Gmunden), wo am 2. Dezember die ersten Lifte in Betrieb gehen sollen, war man am Dienstag zuversichtlich, dass es bis dahin bei der schönen Winterlandschaft bleibt.