Prozess gegen Alkolenker

Am Landesgericht Ried muss sich am Dienstag ein Innviertler wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Der führerscheinlose Mann hatte im Sommer in Ostermiething (Bezirk Braunau) alkoholisiert einen Unfall verursacht, bei dem ein Familienvater starb.

Mit 1,74 Promille Alkohol im Blut hatte sich der angeklagte Innviertler an einem späten Abend Anfang Juli hinters Steuer seines Autos gesetzt. Gegen 23.00 Uhr geriet der 41-Jährige unmittelbar vor einer Kreuzung auf die linke Fahrbahnseite.

Motorradfahrer in die Wiese geschleudert

Genau in diesem Moment kam ihm ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Ostermiething entgegen - die zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Motorradfahrer wurde in eine Wiese geschleudert. Der Notarzt versuchte noch, ihn wieder zu beleben - doch der Mann hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass er an der Unfallstelle starb.

Bis zu drei Jahre Haft

Das Unfallopfer, ein Familienvater, war viele Jahre Lehrer in Ostermiething. Der Angeklagte besitzt seit Jahren keinen Führerschein mehr. Wegen grob fahrlässiger Tötung drohen dem bisher unbescholtenen Mann aus dem Bezirk Braunau am Dienstag bis zu drei Jahre Haft.

