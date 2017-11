Kleidung um 150.000 Euro gestohlen

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagmittag und Montagfrüh in ein Bekleidungsgeschäft in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) eingebrochen. Laut Inhabern wurde Kleidung im Verkaufswert von 150.000 gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Unbekannten hatten es vor allem auf Jeans, Jeansjacken, Pullover und andere hochwertige Bekleidung abgesehen. Eine böse Überraschung kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, so die Inhaber des Geschäftes im Mondseer Zentrum gegenüber der Polizei.

„Nicht unbedingt Wagen zum Transport gebraucht“

Um in die Verkaufsräume zu kommen zwängten die Diebe ein Fenster auf, so eine erste Spurenauswertung der Polizei. Derzeit nur mutmaßen könne man darüber, wie die Täter die Kleidung abtransportierten. Ein Auto sei nicht zwingend gewesen, so ein Polizist gegenüber dem ORF OÖ, schließlich hätten die Täter das ganze Wochenende Zeit gehabt, das Geschäft leer zu räumen. Die gestohlene Bekleidung könnte im Ausland verkauft werden, hieß es.

Konkrete Spuren zu den Tätern gebe es laut Polizei vorerst keine. Daher ersucht werden Zeugen ersucht, sich bei der Inspektion Mondsee unter der Telefonnummer 059133 – 4167 zu melden.