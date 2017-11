Erfolg für voestalpine erwartet

Die voestalpine dürfte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 deutlich mehr Gewinn gemacht haben als im Jahr zuvor. Auch beim Umsatz rechnen Finanzanalysten von Erste Group, Raiffeisen Centrobank (RCB), Deutsche Bank und Baader Bank mit einer Steigerung.

Im Schnitt erwarten die von der APA befragten Analysten, dass die voestalpine im abgelaufenen Geschäftshalbjahr 6,2 Mrd. Euro umgesetzt hat. Gegenüber den 5,4 Mrd. Euro aus dem ersten Halbjahr des vergangenen Geschäftsjahres 2016/17 wäre dies eine Verbesserung von 14,6 Prozent.

Deutliche Zuwächse beim EBITDA vermutet

Beim Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) wie auch beim operativen Gewinn (EBIT) prognostizieren die Analysten noch deutlichere Zuwächse: Das EBITDA soll um 36,7 Prozent auf 963,9 Mio. Euro steigen, das EBIT noch stärker um 58,9 Prozent auf 586,1 Mio. Euro. Unterm Strich könnten laut Konsensschätzung dann 369,1 Mio. Euro Gewinn bleiben - dies wäre ein Plus von 64,3 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2016/17.

Auch das zweite Quartal alleine beurteilen die Experten positiv: „Wir erwarten ein weiteres starkes Quartal trotz einer saisonalen Abschwächung“, kommentierte etwa Deutsche-Bank-Analyst Bastian Synagowitz mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf. Er rechnet mit weiter verbesserten Margen in der Stahlsparte, was auf ein besseres Preis-Kosten-Verhältnis zurückzuführen sei. Dieses würde sowohl einen Rückgang der Volumen im Vergleich zum Vorquartal als auch Sonderkosten in der Höhe von zehn Mio. Euro aufgrund des Hurrikans „Harvey“ in den USA ausgleichen.

Schwächere Ergebnisse einzelner Sparten

In den Sparten „Performance Metal“, „Metal Engineering“ und „Metal Forming“ erwartet der Analyst aufgrund von saisonalen Effekten jeweils schwächere Ergebnisse gegenüber dem ersten Quartal.

Was den Ausblick für das Gesamtjahr angeht, rechnet Christian Obst von der Baader Bank mit „einigen positiven Kommentaren, die auf ein EBIT im Bereich von eins Mrd. Euro hindeuten könnten“. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 hatte die voestalpine ein operatives Ergebnis in der Höhe von 823,30 Mio. Euro ausgewiesen. Der Konzern soll seine Zwischenergebnisse am Mittwoch präsentieren, hieß es.