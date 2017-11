Kalliauer schließt Streiks nicht aus

In den Metaller-Lohnverhandlungen stehen die Zeichen auf Streik. Vier Verhandlungsrunden verliefen erfolglos, am Montag steht die fünfte an. Kommt es zu keiner Einigung, schließt AK-Präsident Johann Kalliauer Streiks nicht aus.

Kalliauer sagte gegenüber dem ORF OÖ: „Es ist legitim, dass man unterschiedliche Ausgangspunkte hat und dass unterschiedliche Wünsche da sind. Aber nach vier Verhandlungsrunden nicht einmal ein Angebot zu machen und darüber zu streiten, ob eine österreichische oder ausländische Inflationsrate anzurechnen ist – je nachdem, wo ein Betrieb gerade tätig ist -, das halte ich für gelinde gesagt nicht in Ordnung.“

„Druck auf Verhandler ausüben“

Viele Betriebe, die sehr vernünftig mit ihren Mitarbeitern umgehen würden, müssten jetzt auf die Verhandler Druck ausüben, so Kalliauer. Es könne kein unlösbares Problem sein, eine der derzeitigen Wirtschaftslage angemessene Erhöhung der Löhne und Gehälter zu vereinbaren.

„Schließe Streiks nicht mehr generell aus“

Auf die Frage, ob er Streiks ausschließe, sagte Kalliauer: „Wenn ich mir die vier Verhandlungsrunden und die Unbeweglichkeit auf Unternehmensseite betrachte, schließe ich sie nicht mehr generell aus. Ich hoffe aber doch, dass man in letzter Minute noch zu einem Ergebnis kommt.“ Sonst brauche es ein deutlicheres Signal der Belegschaft, dass man sich das nicht gefallen lasse, so Kalliauer.

Streikfreigabe beim ÖGB beantragt

Die Gewerkschaften haben beim ÖGB bereits die Streikfreigabe beantragt. Die Arbeitgebervertreter wiederum ärgern sich über das Verhalten der Metaller-Gewerkschafter. Diese müssten aus dem inszenierten Konfliktmodus herauskommen.

