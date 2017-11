Drogenlenker aus Verkehr gezogen

Bei zwei Kontrollen zum Schwerpunkt „Drogen im Straßenverkehr“ hat die Polizei im Zentralraum fünf Drogenlenker und eine alkoholisierte Autofahrerin erwischt. Alle sechs wurden aus dem Verkehr gezogen.

Es war eine Kontrolle aus dem Verborgenen, die die Landesverkehrsabteilung am Wochenende durchgeführt hat. Konkret war eine unauffällige Zivilstreife unterwegs, die speziell auf auffällige Lenker und Lenkerinnen achten und diese dann näher unter die Lupe nehmen sollte. Was auch mehrmals in den beiden Nächten geschehen ist. Mit dem Ergebnis, dass fünf Männer - alle zwischen 19 und 33 Jahren alt - mit Drogen am Steuer erwischt wurden.

Ein Lenker hatte mehrere Substanzen konsumiert

Am auffälligsten war dabei ein Probeführerscheinbesitzer, der laut Polizei gleich durch mehrere Substanzen beeinträchtigt und so labil war, dass er in ein Linzer Krankenhaus gebracht werden musste. Insgesamt wurden alle erwischten Drogenlenker vom Amtsarzt als nicht fahrfähig befunden. Ihnen wurde der Führerschein abgenommen, genauso wie einer Frau, die alkoholisiert erwischt worden war.