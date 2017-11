Frau bei Reitunfall verletzt

Eine 46-Jährige ist am Samstag bei einem Reitunfall in St. Georgen am Walde (Bezirk Perg) verletzt worden. Die Reiterin war abgeworfen und vom Pferd in den Rückenbereich getreten worden.

Die Frau aus Wallern an der Trattnach war gemeinsam mit ihren drei Töchtern und einem weiteren Reitkollegen gegen die Mittagszeit auf einem Ausritt, als ihr Pferd aus ungeklärten Umständen plötzlich aufstieg und sie abwarf.

Ins Klinikum Amstetten gebracht

Dabei kam die Frau vor dem Pferd zu liegen, und das Tier trat die 46-jährige mit den Vorderhufen in den Rückenbereich. Ihre Begleiter verständigten die Rettungskräfte und die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Amstetten gebracht.