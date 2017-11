66-Jähriger bei Forstunfall schwer verletzt

Der Sturm vom vergangenen Wochenende hat jetzt mit fast einer Woche Verzögerung ein Opfer gefordert. Beim Beseitigen von Sturmschäden ist ein 66-jähriger Mann im Bezirk Rohrbach schwer verletzt worden.

Der Mann aus Mollmansreith in der Gemeinde Oberkappel war zusammen mit seinem Schwiegersohn damit beschäftigt, Sturmschäden der vergangenen Wochen aufzuforsten. Dabei wollte der Mann einen vier Meter langen Fichtenstamm, dessen oberer Teil vom Wind abgerissen war, mit einer Seilwinde umlegen. Der Stamm fiel allerdings in Richtung des Mannes um und traf ihn im Gesicht und am rechten Unterschenkel.

Schwiegersohn leistete Erste Hilfe

Der Schwiegersohn leistete dem Schwerverletzten Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Der 66-Jährige wurde noch im Wald vom Notarzt versorgt und dann vom Notarzthubschrauber ins Uniklinikum nach Linz geflogen.