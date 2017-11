Drogenhändler und Konsumenten ausgeforscht

Die Polizei hat zwei Drogendealer aus dem Verkehr gezogen. Einen 24-jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck und einen 21-jährigen Polen. Die Ermittler konnten außerdem elf Abnehmer aus den Bezirken Gmunden, Vöcklabruck und Liezen ausforschen.

Die Ermittlungen zogen sich über mehrere Monate hin. Ins Visier der Polizei geriet der 24-jährige Drogenhändler aus Weyregg am Attersee (Bezirk Vöcklabruck), nachdem er Ende Juni beim Schulden eintreiben den Vater eines Abnehmers attackiert hatte. In den Wochen darauf bedrohte der arbeitslose Dealer seinen Abnehmer immer wieder. Ende August klickten die Handschellen. Der 24-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

1,2 Kilogramm Cannabis für Eigenkonsum

Inzwischen wurde er wegen seiner Gewalttaten rechtskräftig verurteilt und verbüßt eine unbedingte Haftstrafe. Der junge Mann gab gegenüber den Ermittler auch zu, dass er etwa 1,2 Kilogramm Cannabiskraut verkauft hatte, um seinen Eigenkonsum zu finanzieren.

Der Polizei gelang es, elf Abnehmer aus Bad Aussee (Steiermark), Bad Ischl (Bezirk Gmunden) und dem Bezirk Vöcklabruck auszuforschen. Außerdem konnte der Drogenlieferant des 24-Jährigen festgenommen werden. Der 21-jährige Pole wurde Anfang der Woche in Wien gefasst. Er wurde ebenfalls nach Wels ins Gefängnis gebracht.