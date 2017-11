Besucherzahlen der Landesmuseen rückläufig

Das Land Oberösterreich hat am Freitag die Besucherstatistiken der Landesmuseen der vergangenen Jahre veröffentlicht. Auffällig dabei ist, dass die Besucherzahlen in den Jahren 2011 bis 2016 in allen Standorten bis auf eine Ausnahme rückläufig waren.

Die Rückgänge sind in den meisten Häusern nicht dramatisch, aber eine positive Entwicklung ist kaum zu erkennen. So wurden im Schlossmuseum Linz 2011 noch 91.00 Besucher gezählt, 2016 ist diese Zahl auf 83.300 gesunken. Auf mehr als die Hälfte von 1.000 auf 400 ist der Besucherandrang in der grafischen Sammlung der Landesgalerie geschrumpft.

ORF

Ausnahme: Mehr Besucher in Landesgalerie

Auch das Biologiezentrum ist von 19.000 Besuchern 2011 auf 16.900 im Jahr 2016 zurückgefallen. Zuwächse, wenn auch nur in geringem Ausmaß konnte nur die Landesgalerie Linz verzeichnen. Landeshauptmann und Kulturreferent Thomas Stelzer (ÖVP) meinte zu diesen Zahlen, dass in den letzten Jahren leider kein Aufschwung bei den Besucherzahlen erkennbar gewesen sei, daher erwarte er sich einiges von dem anstehenden Reformprojekt.