Erneut Einbrüche in Pfarrämter

Eine Serie von Einbrüchen in Pfarrämter und -heime in Oberösterreich reißt nicht ab: In der Nacht auf Donnerstag stiegen die Täter in die Pfarrämter von Aigen (Bezirk Rohrbach) und Herzogsdorf (Urfahr-Umgebung) ein.

In beiden Fällen war der Pfarrer im Haus, während die Einbrecher nach Beute suchten und Bargeld mitgehen ließen, gaben die Ermittler bekannt.

Mindestens ein Dutzend ähnlicher Fälle

Laut Polizei liegt mittlerweile mindestens ein Dutzend ähnlicher Fälle vor. Das Landeskriminalamt ermittelt und geht davon aus, dass hinter der Serie, die Anfang Oktober begann, ein und die selbe Tätergruppe steckt. Die Einbrecher hatten es in der Regel auf Bargeld abgesehen und ließen sich auch nicht davon abhalten, dass jemand im Haus war. In mehreren Fällen schliefen die zuständigen Pfarrer im selben Gebäude, während die Bande zuschlug.