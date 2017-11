Arbeitslosenquote um neun Prozent gesunken

Um neun Prozent ist in Oberösterreich die Arbeitslosenquote im Oktober gegenüber dem Jahr 2016 gesunken. Auch die Zahl der Beschäftigten und vor allem der offenen Stellen stieg im vergangenen Monat wieder deutlich an.

658.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher waren laut AMS im Oktober in Beschäftigung, 34.304 waren arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Minus von neun Prozent bei den Arbeitslosen und ein Plus von 1,5 Prozent bei den Arbeitsplätzen. Angestiegen ist auch die Zahl der Personen in Schulungen - von 10.011 im Oktober 2016 auf 10.794 im abgelaufenen Monat.

Positiver Trend verstärkt sich

Für die Arbeitslosenquote bedeuten diese Zahlen, dass dieser Wert auch im Oktober weiter gesunken ist - auf genau fünf Prozent - vor einem Jahr wurden noch 5,5 Prozent gemessen. Iris Schmidt, die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS, folgert daraus, dass sich damit der positive Trend der letzten Monate verstärkt.

Deutlich mehr offene Stellen

Mehr als deutlich - um fast 38 Prozent - ist auch die Zahl der offenen Stellen gegenüber dem Vorjahr angestiegen, von 13.391 auf 18.441.

Lichtblick für Über-50-Jährige

Ein erster Lichtblick zeigt sich auch bei den Arbeitslosen über 50, für die es bisher besonders schwierig war, einen Arbeitsplatz zu finden. Die Zahl der Arbeitsuchenden in dieser Gruppe ist um 0,4 Prozent gesunken - keine umwerfende Änderung aber vielleicht doch ein erster Hinweis auf eine Verbesserung der Arbeitsmarktsituation für die Über-50-Jährigen.

Alle Bezirke im Plus

Der allgemeine positive Trend am Arbeitsmarkt ist übrigens keine lokale Erscheinung in ausgewählten Bezirken, sondern in ganz Oberösterreich nahm die Zahl der Arbeitslosen ab - vor allem in den Bezirken Linz, Vöcklabruck und Steyr. Auch bei den Lehrstellen ist ein eindeutiges Überangebot vorhanden - etwas mehr als 3.000 Lehrstellen könnten besetzt werden, beim AMS sind aber nur knapp 1.200 Lehrstellensuchende vermerkt.

AMS OÖ

Mit der Arbeitslosenquote von genau fünf Prozent hat es Oberösterreich auch wieder geschafft, das österreichweite Vorbild zu werden - auf den Plätzen zwei und drei folgen Salzburg mit 5,8 und Vorarlberg mit 6,1 Prozent.

