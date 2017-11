Jogger verhinderte Tresordiebstahl

Zahlreiche Einbrüche und Diebstähle beschäftigen momentan die Polizei. In Rutzenmoos (Bezirk Vöcklabruck) etwa hatten Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen, ein Jogger verhinderte in diesem Fall jedoch Schlimmeres.

Der Jogger lief Dienstagabend zufällig an einem Wohnhaus vorbei, in das gerade eingebrochen wurde. Die zwei Täter hatten zuvor zwei ebenerdige Fenster aufgebrochen und sind in das Wohnhaus eingestiegen. Die Bewohner waren laut Polizei derweil nicht daheim. Im Haus erbeuteten die Täter rund 500 Euro Bargeld, eigentliches Ziel ihrer Diebestour war jedoch der Tresor im Haus.

Täter ließen Tresor in Garten liegen

Diesen hatten die beiden auch schon beim Fenster heraus geschafft, doch sie rechten offenbar nicht mit dem Jogger. Durch ihn irritiert, ließen sie den Tresor im Garten fallen und flüchteten mit einem Auto. Schon tagsüber hatten umliegende Bewohner und Mitarbeiter einer nahe gelegenen Firma einen verdächtigen blauen Kleinbus gesehen, von dem aus das Wohnhaus und die Gegend offenbar ausgekundschaftet wurden.