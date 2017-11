Auto landete in Garten

Eine 36-Jährige ist Dienstagabend in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) mit ihrem Auto von der Mistelbacher Straße abgekommen. Der Wagen landete in einem Garten. Die Frau, ihre Tochter und eine Freundin wurden dabei verletzt.

Die 36-Jährige aus Pucking geriet auf das Bankett, verriss den Wagen und dieser überschlug sich und landete in einem Garten. Das war nicht das erste Auto, das in diesem Garten landete, weiß Wolfgang Voraberger, Kommandant der Feuerwehr Mistlbach: „Das Besondere an dieser Unfallstelle ist, dass es eine lange Gerade ist und es schon zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren zu einem Unfall kam. Das ist schon eine etwas seltsame Häufung.“

Selbst aus völlig zerstörtem Pkw befreit

Warum es auf dieser Geraden immer wieder zu Unfällen komme, kann sich der Feuerwehrkommandant nur mit Unachtsamkeit erklären. Die 36-Jährige, ihre 16-jährige Tochter und deren 18-jährige Freundin konnten sich selbst aus dem völlig zerstörten Auto befreien, das auf der Fahrerseite zu liegen kam. Die drei Frauen wurden mit der Rettung ins Spital gebracht.