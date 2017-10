Brücke unter Brücke bei Mauthausen geplant

Mit einem neuen Verfahren will Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) eine Totalsperre der Donaubrücke Mauthausen im Zuge der anstehenden Sanierungsarbeiten vermeiden. Derzeit prüft man die Möglichkeit, eine Brücke unter der Brücke einzuhängen.

So könnten die Bauarbeiten an der Mauthausener Brücke von der daunter eingehängten Brücke aus durchgeführt werden. Im kommenden Jahr stehen die notwendigen Sanierungsarbeiten der Donaubrücke an. Die neue Hängebrücke hätte den Vorteil, dass es keine Einschränkungen für den Verkehr geben würde, weil man eben von der unteren Brücke aus arbeiten könne, so Steinkellner.

Totalsperre wäre umgangen

Etwa 13 Wochenendsperren und weitere Nachtsperren können zwar nicht ganz vermieden werden, untertags könnte der Verkehr samt des LKW-Verkehrs aber zweispurig fließen und eine Totalsperre vermieden werden.

Es sei ein erstmals angewandtes Verfahren: Von einem Schiff unter der Mauthausener Brücke aus würde die 80 Meter lange Konstruktion zusammengebaut werden. Vom Schiff soll die neue Brücke dann auf die Brückenpfeiler hochgehoben und eingehängt werden. Das größte Problem sei noch die Genehmigung der Schifffahrt. Denn während den Arbeiten könnten keine Schiffe durchfahren, weil die untere Brücke zu tief hängen würde.

Kosten noch nicht bekannt

Natürlich ist diese Lösung teurer, sei aber noch volkswirtschaftlicher vertretbar, so der Verkehrslandesrat. Angesichts der Brückensanierung spricht Steinkellner von einer bedeutenden „infrastrukturellen Lebensader der Region“. Die genauen Mehrkosten können noch nicht abgeschätzt werden.

