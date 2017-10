Protestanten feiern 500 Jahre Reformation

Die evangelische Kirche feiert 500 Jahre Reformation. Am Dienstag wird dieser besondere Tag für die Protestanten eher im Kleinen, also in den Kirchen-Gemeinden selbst gefeiert.

Vor 500 Jahren bringt ein Mönch die katholische Kirche ins Wanken. Mit der Veröffentlichung seiner 95 Thesen am 31. Oktober 1517 wird Martin Luther unfreiwillig Weltgeschichte. Dieser Tag markiert den Beginn der Reformation, die Abspaltung der Kirchen.

ORF

TV-Schwerpunkt zum Reformationstag: Themenabend, 20.15 Uhr, ORF III

„Martin Luther - ein Mönch gegen Höllengeschäfte“, 23.10 Uhr, ORF 2.

Höhepunkt des Jubiläums

Im Jubiläumsjahr der Protestanten war auch in Oberösterreich mehrmals Anlass zur Feier: Der Höhepunkt für die Verantwortlichen sei ohne Zweifel die gemeinsame Festveranstaltung mit der katholischen Kirche vor dem Linzer Marien-Dom im Mai in Linz gewesen. Begleitet war das Jubiläum auch von zahlreichen Ausstellungen und Vorträgen im ganzen Land.

Hier eine Übersicht der Festveranstaltungen am Dienstag!

Superintendent Gerold Lehner meint, vom Jubiläumsjahr würde auch viel bleiben: „Es ist immer wieder gut, wenn wir in den alltägliche Rhythmen wieder solche Meilensteine haben, die uns in Erinnerung rufen, warum wir mit Freuden glauben. Wir haben dieses Jahr ein verstärktes Miteinander und öffentliches Interesse erlebt.“

ORF

Die Phase der Reformation (zu deutsch: Umgestaltung) ist die Zeit in der Kirchengeschichte, in der sich die evangelische und katholische Kirche voneinander trennten.

Viele Menschen an die Kirche binden

Den Reformationstag zum 500. Mal begehen zu dürfen sei natürlich etwas Besonderes, doch vom höchsten Feiertag der Evangelischen zu sprechen, das sei falsch. Trotzdem: „Im frühen 16. Jahrhundert hatte man das Gefühl, dass mit dem Wirken Luthers etwas für die gesamte Kirche geschehen ist, und dass das Evangelium neu sichtbar geworden ist“, so Lehner.

L.Cranach

So hoffen die Protestanten in Oberösterreich durch ihre Feiern und den damit verbundenen Botschaften möglichst viele Menschen an ihre Kirche zu binden.

Themenschwerpunkt im ORF

Das Jubiläum schlägt sich auch im Programm des ORF nieder: Den Auftakt machte am Montag bereits in ORF 1 ein Spielfilm über den Reformator Martin Luther. ORF III bietet am Dienstag ab 20.15 Uhr einen Themenabend zur Reformation. Die Sendung „Kreuz & Quer“ in ORF 2 zeigt ebenfalls am Dienstag eine modern aufbereitete Dokumentation über Luther und seinen Kampf gegen den Vatikan.