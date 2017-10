Bremse nicht angezogen - Züge kollidiert

Im Bahnhof in Haiding bei Krenglbach (Oberösterreich) sind Montagmittag zwei Züge zusammengestoßen. Ein Regionalzug hatte sich selbstständig gemacht, weil vergessen wurde, die Bremse anzuziehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der rasche Einsatz der Bundesbahnen und Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindern: Ein führerloser Zug setzte sich gegen 11.30 Uhr von Neumarkt/Kallham Richtung Haiding in Bewegung. „Es dürfte leider darauf vergessen worden sein, die Bremse zu ziehen“, sagt der Sprecher der oberösterreichischen ÖBB, Karl Leitner.

fotokerschi.at

Die Lok samt Garnitur rollte mit bis zu 40 Kilometer pro Stunde auf der Bahnstrecke Wels-Passau in Richtung Wels. Der Fahrdienstleiter bemerkte das und schlug sofort Alarm. Die ÖBB verständigten die Feuerwehren entlang der Strecke und diese sicherten die Bahnübergänge. Auch für die Feuerwehren war es ein ungewöhnlicher Einsatz, sagt Einsatzleiter Andreas Sillipp von der Feuerwehr Krenglbach: „Solche Szenen kennt man nur aus Action Filmen.“

Durch Zusammenstoß Zug gestoppt

Gleichzeitig wurde ein anderer Personenzug, der aus Wels kam, am Bahnhof in Haiding gestoppt. „Das war sozusagen der Pufferzug“, sagt Sillipp. Die 70 Passagiere wurden aus dem Zug in Sicherheit gebracht. Dann ließ man die Garnitur gegen den Zug prallen, um sie zu stoppen. Mit Erfolg: Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden soll aber enorm sein.

fotokerschi.at

Im Zugverkehr kommt es zu erheblichen Behinderungen und Verspätungen, inzwischen ist die Strecke wieder frei. Warum die Bahn in Neumarkt-Kallham zu fahren begonnen hatte, war noch Gegenstand von Ermittlungen.