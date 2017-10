Aufräumen nach dem Sturm

Nach dem Sturm ist auch am Montag das Aufräumen bei vielen im Mittelpunkt gestanden. Die Stromversorger werden noch mehrere Tage brauchen, bis die Reparaturen am Netz abgeschlossen sein dürften. Bei den Versicherungen kamen die ersten Schadensmeldungen an.

Ausgehängte oder verschobene Dachziegel - das sind bei vielen Häusern die Spuren des Orkans „Herwart“ vom vergangenen Wochenende. Bei den Dachdeckern läuten teilweise seit gestern die Telefone. Mit Wartezeiten ist bei den Reparaturen auf jeden Fall zu rechnen. Und auch bei den Versicherungen laufen nach und nach die Schadensmeldungen ein.

Feuerwehr Pasching

Erste Schätzungen: Neun Millionen Euro Schaden

Für die Oberösterreichischen Versicherung schätzt Pressesprecher Günther Waldhäusl mit einer Schadenssumme von rund neun Millionen Euro. Nur zur Vergleich. Der Sturm Kyrill im Jänner 2007 verursachte Schäden in der Höhe von 40 Millionen Euro bei der Oberösterreichischen Versicherung. Mitten in den Reparaturarbeiten nach dem Sturm sind auch die beiden Energieversorger LINZ AG und Energie AG.

Am Sonntag waren über 90.000 Haushalte zeitweise ohne Strom. Bei der Linz AG waren am Abend wieder alle im Netz, bei der Energie jetzt zu Mittag. Jetzt geht es darum die Schäden, die provisorisch gelöst wurden, endgültig zu reparieren. Damit werden die Techniker von beiden Unternehmen wohl noch die gesamte Woche beschäftigt sein, hieß es. Bei der LINZ AG geht man Schäden von deutlich mehr als 100.000 Euro aus.

