70 Jahre erfolgreiche Laienarbeit in Pfarren

Laienarbeit wird in den Pfarren aufgrund des Priestermangels immer wichtiger. Vor 70 Jahren hat in der Diözese Linz erstmals ein Laie einen Priester bei der Seelsorge unterstützt. Das Aufgabengebiet der Laien könnte bald erweitert werden.

Begräbnisse und Gottesdienste leiten, Sterbe oder Krankensegen geben, Gespräche mit Angehörigen im Trauerfall führen aber auch organisatorische Dinge im Pfarrhof übernehmen, so schaut der Alltag von Pfarrassistentin Irmgrad Sternbauer in Freistadt aus. Die Herausforderung bestehe in der Vielfalt der Themen, aber das Schöne sei, „dass in der Kirche so ein Arbeitsfeld möglich ist“.

349 Laien-Seelsorger in 60 Pfarren

Insgesamt 349 Laien arbeiten derzeit für die Diözese Linz als Seelsorger in den Pfarren aber auch in Krankenhäusern Altenheimen oder Jugendzentren: In insgesamt 60 Pfarren in Oberösterreich sind mittlerweile Pfarrassistenten jene, die das Leben in der Pfarrgemeinde entscheidend prägen und Ansprechpartner für die Gläubigen sind.

Der Priestermangel könnte auch dazu führen, dass die Tätigkeiten noch einmal erweitert werden, so der Wunsch der Direktorin für Pastorale Berufe der Diözese Linz, Brigitte Gruber-Aichberger. So könnten Pfarrassistenten auch Taufen halten oder die Funktion der Eheassistenz auszuüben. Das wäre aus Sicht der Seelsorge ein weiterer wichtiger Schritt die Arbeit der Priester zu ergänzen und dadurch die Kirche zu bereichern.