Orkanwarnung der ZAMG: 130 km/h möglich

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hat um 9.15 Uhr die Sturmwarnung noch verschärft: es müsse mit Orkanböen mit bis zu 130 Kilometer pro Stunde (km/h) gerechnet werden, so Meteorologe Michael Butschek.

Fast 100 laufende Einsätze zählte das Landesfeuerwehrkommando am Sonntagvormittag. Hauptsächlich betroffen war vorerst das Alpenvorland.

Feuerwehr Neustift

Bereits gegen 6.00 Uhr stürzte ein zehn Meter langer Baum bei Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land) auf die Steyrer Straße. 28 Helfer waren bis 8.30 Uhr im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Ordentlich gestürmt hat es in der Nacht bereits auf den Bergen: der Wetterdienst auf dem Krippenstein im Dachsteingebiet meldete 145 km/h, auf dem Feuerkogel bei Ebensee (Bezirk Gmunden) waren es um 7.00 Uhr bereits 160 km/h, so Michael Butschek von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Bahnstrecke von Baum unterbrochen

In der Früh war einmal die Bahnstrecke nach Passau zwischen Riedau und Neumarkt Kallham unterbrochen. Der Grund war ein Ast, der in die Oberleitung gefallen war. Mittlerweile fahren die Züge wieder.

Wolfgang Spitzbart

In Steyrermühl (Bezirk Gmunden) blockierte ein umgestürzter Baum die Gmundener Straße (B144), den die Betriebsfeuerwehr Steyrermühl aber schnell beseitigt hatte.

Sturmwarnung bis zur Mittagszeit

Es werden es verbreitet bis zur Mittagszeit Windspitzen von 90 und 110 km/h. Aber es können aber auch Boen mit bis zu 120 Stundenkilometer dabei sein, warnt Butschek. Die heftigsten Böen werden für das Innviertel und den Donauraum erwartet.

Aus diesen Gründen bleibt unter anderem am Sonntag auch den gesamten Tag der Barbarafriedhof in Linz gesperrt. Mehr dazu in Zeitumstellung lässt Züge stillstehen (ooeORF.at)

