Sturmwarnung: Bis zu 120 km/h im Donauraum

Das Sturmtief mit dem russischen Kosenamen „Grischa“ für Gregor hat bei seiner Überquerung von Deutschland kaum etwas an Stärke eingebüßt. Am Sonntag erwarten die Meteorologen teilweise bis zu 120 Kilometer pro Stunde.

Stürmisch werden bereits die nächsten Stunden - 60 bis 80 Stundenkilometer erreicht der Wind im Alpenvorland im Laufe des Samstagnachmittags. Am Sonntag verschärfen sich die Druckgegensätze in den Luftströmungen deutlich und der Sturm erreicht teilweise Orkanstärke, so ORF-Meteorologe Michael Butschek in Radio Oberösterreich Samstagfrüh.

ORF

10.00 bis 13.00 Uhr ist heikelste Zeit

90 bis 110 km/h sind am Sonntag in ganz OÖ „keine Ausnahme“. Für den Zentralraum und entlang der Donau prognostizieren die Meteorlogen Windspitzen bis 120 km/h. Der heikelste Zeitraum ist laut Butschek der späte Vormittag über die Mittagszeit „so zwischen 10.00 und 13.00 Uhr erwarte ich die höchsten Windgeschwindigkeiten“.

„Im Freien in Lebensgefahr“

Bei den orkanartigen Böen ist man im Freien in Lebensgefahr, so die Experten. Schon kleine Gegenstände können wie Geschosse wirken. Leichte Gartenmöbel, Sichtschutzplanen, Plakatsteher und ausgeleerte Pflanzkübel sollten verankert oder am besten weggeräumt werden. Bei solchen Windgeschwindigkeiten muss auch damit gerechnet werden, dass sich Dachziegel lösen oder von Bäumen Äste abbrechen. „Wenn man schon hinaus muss, dann gut auf die Umgebung achten“, rät Markus Vogelhuber vom Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich. Gehwege durch oder entlang von Alleen, Baustellen sollte man meiden.

Die Verkehrsteilnehmer müssten damit rechnen, dass Windböen mitunter ihre Fahrzeuge verrücken können. Die beste Möglichkeit den Sturm unbeschadet zu überstehen ist zu Hause zu bleiben, so Vogelhuber.

