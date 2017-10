Sturmwarnung: „Haus besser nicht verlassen“

Mit etwa 100 km/h wird der Wind durch das Land fegen. Am Wochenende sollte man das Haus besser nicht verlassen, warnen Meteorologen. Ab der Nacht auf Sonntag kann es stellenweise orkanartige Sturmböen geben.

Um die Mittagszeit am Sonntag soll die Spitze des Sturms erreicht sein, sagt ZAMG-Meteorologe Michael Butschek. Der Wind werde bis zu 110 km/h durch Oberösterreich wüten. Speziell im Mühlviertel, am Sauwald oder Hausruck werde der Wind besonders heftig toben, mit einer Geschwindkeit deutlich über den 100 km/h, so Butschek.

Das Tief könne „umfangreiche Auswirkungen“ haben, warnt der Meteorologe: „Etwa können Plakatwände, Baustellenabgrenzungen oder Bäume umstürzen.“ Man solle sich also entsprechend vorbereiten und das Haus besser nicht verlassen, sagt Butschek. Auch Wälder sollten gemieden werden Mehr Details unter wetter.ORF.at

Schon am Freitag mussten die Feuerwehren mehrmals wegen Sturmschäden ausrücken. Ein umgestürzter Baum traf etwa auf der B137 bei Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) zwei vorbei fahrende Autos getroffen. Ein 33-jähriger Fahrer wurde dabei verletzt, der andere Fahrer blieb unverletzt. Die B137 war für die Aufräumarbeiten 45 Minuten zwischen Bad Schallerbach und Grieskirchen gesperrt.

Feuerwehr sagt Fest ab

Die Sturmwarnung führte am Freitag zu einer Absage eines Festes des Bezirks-Feuerwehrkommandos Urfahr-Umgebung. Das Fest hätte am Samstag in Bernhardschlag in der Gemeinde Vorderweißenbach stattfinden sollen. „Aufgrund der vorhergesagten Sturmwarnung konnte die Sicherheit für die Besucher in der Disco nicht gewährleistet werden“, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Bernhardschlag. Das Fest soll auf den kommenden Samstag verschoben werden.

Derartige Wetterextremen erinnern auch an das Zeltfestunglück in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau) im August. Damals wurden Windspitzen von 126 km/h gemessen. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen, 140 wurden verletzt: Nach Zeltfestunglück: „St. Johann trägt Trauer“ (ooe.ORF.at ; 19.08.17)