Mofafahrer führte zu eigener Drogenplantage

Weil er in Schlangenlinien mit einem Moped unterwegs war, wurde ein 23-Jähriger in Ranshofen von der Polizei Aufgehalten. Der Mann stand unter Drogen stand und in seiner Wohnung fand die Polizei auch noch eine Drogenplantage.

Seine Fahrweise wurde dem Ranshofener am Donnerstagabend zum Verhängnis. Er fiel einer Polizeistreife auf und die Beamten hielten den 23-jährigen in seiner Heimatgemeinde auf. Einen Führerschein hatte er nicht dabei, im Helmfach des Mopeds fanden die Polizisten dafür ein Plastiksackerl mit 50 Gramm Cannabis.

Vor der Abfahrt Joint geraucht

Der 23-Jährige gab auch zu, vor seiner Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Dass er unter Drogeneinfluss stand, bestätigte endgültig ein Test bei einem Arzt.

Plantage auf dem Dachboden

Die Beamten überprüften dann auch noch die Wohnung des 23-jährigen. Dort fanden sie weiteres Cannabiskraut aus eigener Aufzucht im Garten. Auf dem Dachboden fand sich auch eine Indoor-Plantage mit sieben Pflanzen. Der 23-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen.