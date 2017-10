Preisunterschiede bei Wellnesswochenenden

Bei einem Wochenende im Wellness-Hotel sollte man auf den Preis achten, denn die Spanne reicht in OÖ von 278 bis 740 Euro für ein Doppelzimmer mit Halbpension. Die AK Oberösterreich hat 37 Wellnesshotels im Land verglichen.

Die Konsumentenschützer holten ein Angebot für ein Wochenende im November für zwei Personen im günstigsten Doppelzimmer mit Halbpension ein. Am teuersten schlägt das mit 740 Euro im Paradiso in Bad Schallerbach zu Buche. Das Haus wurde aber immerhin gemeinsam mit dem Guglwald in Vorderweißenbach (548 Euro) Testsieger. Am günstigsten entspannt man im Wellnesshotel Aumühle in Grein um 278 Euro. Noch weniger verlangt das Parkhotel zur Klause in Bad Hall mit 228 Euro, hier gibt es allerdings nur Frühstück.

Zwei Häuser gaben kein Angebot ab

Fünf Unterkünfte hatten entweder kein Zimmer frei oder machten im angefragten Zeitraum Betriebsurlaub, zwei Häuser gaben kein Angebot ab. 18 Hotels verrechnen keine Extrakosten, wenn man den Wellnessbereich am An- und Abreisetag benützen möchte. Sieben verlangen zehn bis 35 Euro, bei je zwei ist eine derartige Nutzung nicht oder nur auf Anfrage möglich, ein Haus machte diesbezüglich keine Angaben.

pixabay

Testsieger erreichten jeweils 17 Punkte

Für den Preisvergleich wurden die Bewertungen des „Relax Guide Österreich 2018“ herangezogen, der mindestens neun bis höchstens 20 Punkte verleiht. Diese gibt es für Lage, Ambiente, Küche, Dienstleistungsqualität, Ausstattung, Infrastruktur, Architektur, Wohlfühlkriterien und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die getesteten Hotels in Oberösterreich liegen bei Bewertungen von zehn bis 17 Punkten. Die beiden Testsieger erreichten jeweils 17 Punkte, das Hotel mit dem günstigsten Halbpensionsangebot kam auf zwölf.