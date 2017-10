Denkmal-Enthüllung in Sierning

In Sierning werden am Nationalfeiertag Denkmäler für Opfer von Todesmärschen enthüllt. Ein Mahnmal am Eingang des Friedhofs befindet sich in unmittelbarer Nähe des Exekutionsortes von zehn ungarischen Juden im April 1945.

Außerdem wurde ein Massengrab von KZ-Häftlingen an der Südseite des Sierninger Friedhofs vom Sierninger Bildhauer Karl Reiter neu gestaltet und Donnerstagabend in einer Lichterprozession besucht.

Ermutigung zur Zivilcourage

Die Gemeinde Sierning will damit einen Schritt in Richtung Aufarbeitung der Vergangenheit setzen und auch die Menschen zu Zivilcourage ermutigen. Die Enthüllung des Denkmals findet um 17.00 Uhr am Friedhof statt.