Brutaler Raub in Linz vor Gericht

In Linz muss sich heute ein Räuber vor Gericht verantworten. Ein 25-Jähriger soll im September eine Pensionistin ausgeraubt haben, die auf den Rollator angewiesen ist. Der mutmaßliche Täter konnte rasch ausgeforscht werden.

Auf den Tag genau vor einem Monat soll der Bosnier sein betagtes Opfer in Haid beim Einkaufen beobachtet haben. Laut Anklage folgte der 25-Jährige der gebrechlichen Frau, die am Rollator geht, nach Hause. Im Stiegenhaus soll er die 82-Jährige mit einer Hand am Hals gepackt, sie gegen die Mauer gedrückt und ihr mit der anderen Hand die Einkaufstasche samt Geldbörse und Bargeld entrissen haben. Dann ergriff der Täter die Flucht und ließ sein zutiefst schockiertes Opfer zurück.

Opfer konnte Räuber genau beschreiben

Die Frau hatte sich das Aussehen des Räubers erstaunlich gut eingeprägt. Sie lieferte der Polizei eine so genaue Personenbeschreibung, dass sich ein Beamter sofort an den 25-jährigen Bosnier erinnerte, mit dem er schon einmal zu tun gehabt hatte.

Bis zu zehn Jahre Haft

Die Beamten statteten dem Verdächtigen einen Besuch ab, und dieser war so überrumpelt, dass er sogleich alles zugab. Selbst die Beute händigte der Mann den Beamten aus.

Am Mittwochnachmittag muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landesgericht Linz verantworten. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

