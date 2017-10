Jugendliche kommen nicht so leicht an Alkohol

Eine überwiegend positive Zwischenbilanz zieht Sicherheits-Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) bei der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes in Lokalen und Geschäften. 621 Testkäufe wurden im ersten Halbjahr durchgeführt.

Zumindest im ersten Halbjahr des Jahres waren die Tester schon fleißig unterwegs: Von den für das ganze Jahr geplanten 960 Testkäufen wurden laut Landesrat Elmar Podgorschek bereits 621 durchgeführt.

pixabay/Alexas_Fotos

Die Testkäufer seien zwischen 14 und 15 Jahre alt und würden von geschulten Personen begleitet. Sie versuchen, in Supermärkten und Tankstellenshops sowie in Lokalen eine Flasche Wodka zu kaufen, die erst mit 18 Jahren erworben werden darf.

80 Prozent der Supermärkte hielten Regeln ein

Alternativ versuchen sie eine Packung Zigaretten zu erwerben, was sie erst mit 16 Jahren dürften. In Supermärkten oder Tankstellenshops sei in mehr als 80 Prozent der Fälle kein Alkohol an die minderjährigen Testkäufer abgegeben worden. Im Bereich der Gastronomie sieht Podgorschek aber noch Luft nach oben beim Aufklärungs- und Schulungsbedarf.