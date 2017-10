Alkolenker ohne Führerschein zweimal erwischt

Zwei Mal hat die Polizei am Sonntag einen 43-Jährigen betrunken am Steuer erwischt - und das innerhalb von nur zwei Stunden. außerdem stellte sich heraus, dass er seit 2013 keine Lenkerberechtigung besitzt.

Gegen 11.30 Uhr hat die Polizei den 43-Jährigen in St. Ulrich bei Steyr zum ersten Mal aufgehalten: Die Beamten maßen 1,16 Promille Alkohol in seinem Blut. Gegen 13.30 Uhr ergab der zweite Alkomattest 1,41 Promille. Führerschein hat der Mann übrigens schon seit 2013 keinen mehr. Zwischen den beiden Kontrollen hat der Mann nach eigenen Angaben einen Flohmarkt besucht, so die Polizei.

Mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Die Polizei bekam einen Hinweis, dass der Mann - obwohl er einige Biere getrunken habe - mit einem Lieferwagen unterwegs sei. Daraufhin fand die erste Kontrolle statt. Die Schlüssel das Lieferwagen musste der Lenker da abgeben. Das hinderte ihn aber nicht daran, sich nach dem Flohmarktbesuch ein neues Gefährt zu suchen, um heim nach Grünburg (Bezirk Steyr-Land) zu fahren.

Wieder traf bei der Polizei ein vertraulicher Hinweis ein, so dass die Beamten zur zweiten Kontrolle ausrückten. Wie sich herausstellte, war der Mann dann noch dazu mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs und einem Wagen, der nicht für den Verkehr zugelassen war, so die Polizei. Der 43-Jährige wurde bei der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft angezeigt.