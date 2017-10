Frau nach Bergunfall gestorben

Eine Bergsteigerin, die am Samstag durch Steinschlag am Großen Pyhrgas an der oberösterreichisch-steirischen Landesgrenze schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, ist am Sonntag in der Uni-Klinik Graz gestorben, so die Polizei am Montag.

Die 46-Jährige aus dem Bezirk Eferding wollte gemeinsam mit ihrem Verlobten über den Hofersteig auf den Gipfel des Großen Pyhrgas in 2.244 Meter Höhe gehen. Bei einer Pause im steilen Gelände wurde sie von einem Felsstück am Kopf getroffen.

Schwierige Bergung

Die Bergsteigerin wurde von der Crew des Notarzthubschraubers „Christophorus 14“ bei äußerst widrigen Bedingungen erstversorgt und mittels Seilbergung gerettet. Ihr Lebensgefährte kam mit einer Platzwunde davon. Der 49-Jährige wurde von zwei Alpinpolizisten und drei Bergrettern der Ortsstelle Spital am Pyhrn ins Tal begleitet.

Die Alpinpolizei Kirchdorf an der Krems stellte fest, dass sich im Bereich des Hofersteiges auf etwa 2.050 Metern mehrere Steine gelöst haben dürften.