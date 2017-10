Feuerwehren retteten wertvolle Pferde

Am Sonntag waren Feuerwehren im Mühlviertel bei Pferdeeinsätzen gefordert. In Sonnberg retteten sie ein Pferd aus einem Teich, in Schwarzenberg konnte ein Pferdetransporter mit Turnierpferden vor dem Umkippen bewahrt werden.

Am Sonntagnachmittag wurden die Feuerwehr Sonnberg im Mühlkreis und Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) zu Hilfe gerufen: Ein Pferd war in einen kleinen Teich geraten und konnte offenbar ohne fremde Hilfe nicht mehr heraus. Der Teich wurde soweit abgepumpt, dass ein Tierarzt und Feuerwehrmänner dem Tier Rettungsgurte anlegen und es herausgezogen werden konnte.

FF Sonnberg im Mühlkreis

Pferdetransporter drohte drei Meter abzustürzen

Bereits in der Früh wollte in Schwarzenberg am Böhmerwald (Bezirk Rohrbach) der Lenker eines Lastwagens mit sechs hochwertigen Turnierpferden anhalten, weil die Tiere unruhig geworden waren. Beim Zurückschieben des Fahrzeugs kam der Reitstallbesitzer aus Bayern auf das durchnässte Straßenbankett. Der Lkw drohte über eine drei Meter hohe Böschung zu kippen.

Feuerwehrmänner sicherten den Transporter, sodass die Pferde aus dem Wagen geholt werden konnten. Es waren rund 50 Helfer der Feuerwehren Lackenhäusern, Neureichenau, Schwarzenberg und Bad Leonfelden im Einsatz. Ein 70-Tonnen-Kran hievte dann den Transporter auf festen Untergrund. Verletzt wurde niemand, auch die Pferde überstanden den Schrecken unbeschadet. Bei dem Lkw entstand laut Polizei leichter Sachschaden.