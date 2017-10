Schwere Unfälle in der Landwirtschaft

Schwere Unfälle haben sich am Wochenende in der Landwirtschaft ereignet. Zwei Traktoren überschlugen sich. Ein Mann wurde von einer Ladebordwand schwer verletzt, und beim Ausschneiden von Ästen stürzte ein Pensionist in die Tiefe.

Begonnen hatte die Unglücksserie am Freitagnachmittag in Schönau im Mühlkreis. Ein 27-jähriger Landwirt hatte Gülle in einer steilen Wiese ausgebracht. Plötzlich geriet das tonnenschwere Güllefass ins Rutschen und riss den Traktor den steilen Hang hinab. Die Zugmaschine überschlug sich, dabei wurde der Bauer herausgeschleudert und schwer verletzt - mehr dazu in Landwirt überschlug sich mit Traktor (ooe.ORF.at)

Traktor in Waldstück gesteuert

Geistesgegenwart bewies ein Bauer bei einem ganz ähnlichen Unfall in Schwertberg (Bezirk Perg). Der 59-Jährige war mit einem Traktorgespann auf einem abschüssigen Weg gefahren, als die Zugmaschine beim Bremsen ins Rutschen geriet. Das Gespann wurde immer schneller, woraufhin der Mann den Traktor in ein Waldstück steuerte, damit er von den Bäumen gebremst würde. Doch das Gefährt überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Nebenerwerbslandwirt hatte großes Glück, er konnte sich unverletzt befreien.

Bauer fiel Ladebordwand auf den Kopf

In Wernstein am Inn wurde hingegen ein Bauer von einer Ladebordwand massiv verletzt. Der 50-Jährige wollte Mais auf einem Hof zustellen. Als er am Anhänger die hintere Ladebordwand öffnete, fiel ihm diese auf den Kopf und die Schulter. Der Landwirt musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Passau geflogen werden.

77-Jähriger stürzte von Leiter

Und in Ach-Hochburg verunglückte ein Pensionist schwer, als er Äste von einem Baum abschneiden wollte. Der 77-Jährige arbeitete mit der Motorsäge in einer Höhe von vier Metern, als er plötzlich von der Leiter stürzte. Sein Sohn fand den Verletzten und holte Hilfe. Der Pensionist wurde von einem bayrischen Notarzthubschrauber ins Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen.