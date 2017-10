Ein Toter bei Brand im Mühlviertel

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Liebenau (Bezirk Freistadt) ist am Sonntag der 65-jährige Hausbesitzer ums Leben gekommen.

Gebrannt hatte es laut Feuerwehr im Heizraum des Einfamilienhauses. Der Besitzer des Hauses dürfte laut ersten Informationen der Polizei an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.

Brand zu Mittag unter Kontrolle

Bei der Bekämpfung des Brandes waren neun Feuerwehren im Einsatz, kurz vor Sonntagmittag war der Brand laut Feuerwehr unter Kontrolle und die Einsatzkräfte mit Aufräumarbeiten beschäftigt.