Jäger bei Treibjagd angeschossen

Bei einer Treibjagd in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) ist am Samstag ein Jäger schwer verletzt worden. Der 25-Jährige wurde bei der Jagd auf einen Hasen versehentlich getroffen. Schrotkugeln verletzten ihn am Kopf und an den Beinen.

Etwa 50 Jäger hatten an der Treibjagd in St. Peter teilgenommen - unter ihnen auch der 25-Jährige aus Altheim. Er stand in der letzten Schützenlinie, als ein Hase zwischen ihm und einem 80-jährigen Jäger hindurchhoppelte. Der junge Waidmann gab einen Schuss auf das Tier ab, verfehlte es jedoch.

APA/Barbara Gindl

Schwer verletzt in Salzburger Spital gebracht

Daraufhin feuerte der 80-Jährige zweimal auf den Hasen. Auch er traf das Tier nicht, jedoch den etwa 50 Meter weit entfernt stehenden Altheimer. Der Mann wurde von Schrotkugeln am Kopf und an den Beinen getroffen. Der junge Mann wurde nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.