Neues Jägerstätter-Institut in Linz

Am Nationalfeiertag jährt sich zum zehnten Mal der Tag der Seligsprechung von Franz Jägerstätter. Aus diesem Anlass wird am 25. Oktober an der Katholischen Privatuniversität Linz ein „Franz und Franziska Jägerstätter Institut“ gegründet.

1907 wurde Franz Jägerstätter in Sankt Radegund im Innviertel geboren, mit 26 heiratete er seine Frau Franziska. Aus dem Lebemann wurde ein frommer Katholik. Gegenüber Hitler ging er - im Gegensatz zu anderen - auf Distanz. Er verweigerte aus Gewissensgründen den Kriegsdienst und wurde 1943 wegen Zersetzung der Wehrkraft verurteilt und hingerichtet. Im Oktober 2007 wurde Jägerstätter seliggesprochen. Seine Witwe starb 2013 wenige Tage nach ihrem 100. Geburtstag.

KU Linz

Das „Franz und Franziska Jägerstätter Institut“ soll sich nicht vertiefend nur mit der Biographie von Franz und Franziska Jägerstätter beschäftigen, so die Katholische Privatuniversität.

Erforschung noch nicht bekannter Zeugen

Weitere Schwerpunkte seien die Erforschung der noch nicht bekannten Zeugen des Widerstands, die Friedensarbeit und die theologisch-ethische Diskussion von Zivilcourage und Gewissensentscheidungen, so die Katholische Privatuniversität Linz.

