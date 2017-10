Blau Weiß Linz-Trainer vor dem Aus

Sieben Spiele haben die Fußballer des FC Blau Weiß Linz in der Ersten Liga nicht mehr gewonnen, nach der vierten Niederlage in Folge beim 0:2 in Hartberg am Freitag steht jetzt Trainer Günther Gorenzel unmittelbar vor dem Aus.

Vier Monate nach seiner Präsentation dürften die Tage von Günther Gorenzel in Linz endgültig gezählt sein. Blau Weiß-Präsident Walter Niedermayr verweist am Samstag zwar noch auf eine Vorstandssitzung am Montagvormittag, in der dürfte aber das Ende wohl beschlossen werden.

„Aufgrund dieser Negativserie ist der Trainer natürlich ein Thema, wir müssen im Vorstand jetzt eine Reaktion zeigen, um den Turnaround zu schaffen, muss man jetzt eventuell diesen Schritt setzen, aber warten wir noch den Montag ab", so Niedermayr.

Thomas Hilmes

„Für mich geht es eher in Richtung Wechsel“

Niedermayr will einer Vorstandsentscheidung zwar nicht vorgreifen, meint aber im Radio OÖ Interview zu seiner persönlichen Präferenz in der Trainer-Causa gefragt: „Ich glaube, dass wir so, wie die Situation jetzt ist, den Turnaround nicht mehr schaffen, nach der Leistung in Hartberg ist es für mich so, dass der Trainer wahrscheinlich die Mannschaft nicht mehr erreicht, für mich persönlich geht es eher in Richtung Wechsel.“

Die wahrscheinlichste Variante danach wäre, dass Sportvorstand David Wimleitner die Blau Weißen interimistisch erneut bis zur Winterpause betreuen wird, ehe ein Nachfolger gefunden wird.

Dennis Bankowsky; ooe.ORF.at