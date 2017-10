Johann Holzinger zum Generalabt gewählt

Das Generalkapitel der Österreichischen Konföderation von sechs Augustiner Chorherren Stiften hat den Probst des Stiftes St. Florian bei Linz, Johann Holzinger, zum neuen Generalabt gewählt.

Er folgt damit Propst Bernhard Backovsky nach, der diese Aufgabe seit 2002 ausübte. Das teilte das Stift St. Florian in einer Presseaussendung am Freitag mit.

Priesterweihe 1977 empfangen

Holzinger wurde am 12. April 1951 in Vöcklabruck geboren. Er trat am 27. August 1970 in die Gemeinschaft der Augustiner Chorherren ein und legte am 28. August 1974 die feierliche Profess ab. Seine Priesterweihe empfing er am 11. April 1977 am 6. März 2005 wurde er zum Abt gewählt. Er ist weiters unter anderem Feuerwehrkurat des Bezirkes Linz-Land, Ordensprälat des Lazarus-Ordens und Polizeiseelsorger in Oberösterreich.

Orden geht auf Heiligen Augustinus zurück

Der Österreichischen Konföderation gehören die Stifte Klosterneuburg, Sankt Florian, Herzogenburg, Vorau, Reichersberg und Neustift in Brixen (Südtirol) an. Der Orden geht zurück auf den Heiligen Augustinus, der als Bischof von Hippo Regius im heutigen Algerien Anfang des 5. Jahrhunderts mit den Priestern seiner Bischofsstadt ein gemeinsames Leben geführt hat, um den seelsorglichen Dienst mit einem klösterlichen Leben zu verbinden.