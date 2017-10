Bauern mit der Herbsternte zufrieden

Die Landwirtschaftskammer OÖ ist mit der diesjährigen Herbsternte zufrieden. Es gibt zwar weniger Mais, jedoch fast genauso viele Zuckerrüben und wieder mehr Sojabohnen als im Vergleich zum Vorjahr.

Große regionale Unterschiede gab es im Grünland. Der Obstbau litt zum Teil unter dem Frost im Frühjahr, beim Gemüseanbau wird eine ausreichende und gleichmäßige Wasserversorgung immer wichtiger.

3,3 Tonnen Sojabohnen pro Hektar

Nach der langen Hitze- und Trockenphase des heurigen Sommers hatte man in Österreich schon Befürchtungen, dass auch die Sojabohne stark darunter leiden würde. Fünf Tonnen pro Hektar wären möglich, im Landesschnitt wird für Oberösterreich jetzt mit einem Ertrag von 3,3 Tonnen pro Hektar und somit mit einer Gesamternte von erstmals über 50.000 Tonnen Sojabohnen gerechnet.

Zuckerrübenertrag fast wie im Vorjahr

Bei der Zuckerrübe wird mit einem Durchschnittsertrag von 83 bis 85 Tonnen je Hektar gerechnet, das ist in etwa gleichbleibend zum Vorjahr. Das einzige was den Rübenbauern hier zusetzt, ist der rasant fallende Zuckerpreis. Aufgrund europaweiter, überdurchschnittlich großer Erträge steigt der Preisdruck am Binnenmarkt. Somit bringen bereits die ersten Wochen nach dem Ende der Zuckermarktordnung besondere Herausforderungen.

15 Prozent weniger Mais

Beim Mais beträgt das Minus zum mengenmäßig guten Vorjahresergebnis nahezu 15 Prozent. Der Niederschlag Ende Juli - Anfang August rettete den meisten noch die Maisernte. Apropos Wasser: Die Saison 2017 hat gezeigt, wie wichtig eine ausreichende und gleichmäßige Wasserversorgung durch künstliche Bewässerung für die Qualität und den Ertrag aller Gemüsesorten ist. Die Vertragsmengen konnten so bei den meisten Gemüsesorgen auch heuer zu 100 Prozent erreicht werden.

Blaues Auge für die Obstbauern

Mit einem blauen Auge davongekommen sind in Oberösterreich schlussendlich doch die Obstbauern. Mit Frosträuchern konnte man das Schlimmste gerade noch verhindern. Und nachdem den Bauern beim Grünland der zweite und dritte Schnitt fast zur Gänze ausgefallen ist, konnte man dafür jetzt im Herbst noch einiges wettmachen.