„Tage des offenen Ateliers“ laden ein

Am Wochenende öffnen in ganz Oberösterreich im Rahmen der „Tage des offenen Ateliers“ mehr als 350 Ateliers und Galerien ihre Türen.

Von Schwarzenberg am Böhmerwald bis Ebensee und von Eggelsberg im Bezirk Braunau bis nach Grein erstreckt sich das oberösterreichische Netz der offenen Ateliers. Künstler wie Elisabeth Bindreither in Stroheim, Barbara Buttinger-Förster in Hagenberg, Helga Graf in Gmunden oder DerSteiner in Traun warten am Samstag ab 10.00 Uhr auf ihre Besucher.

Mit Künstlern über ihre Arbeit sprechen

Sehen, wie Kunstwerke entstehen und mit den Künstlern über ihre Arbeit sprechen - diese Möglichkeit bietet sich bis Sonntagabend. Die Tage des offenen Ateliers gibt es seit über 30 Jahren, und seit dem 150-Jahr-Jubiläum der Landesgalerie werden zusätzlich auch noch „Kunst-Rundgänge“ angeboten, geführte Rundgänge durch ausgewählte Kunsträume.

Rundgänge in Linz

Rundgang Nummer 1 startet am Samstag um 14.00 Uhr in der Kunstsammlung des Landes Oberösterreich, und der zweite Atelierrundgang ist für Sonntag 14.00 Uhr am Taubenmarkt angesetzt.