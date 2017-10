Internetausbau im ländlichen Raum

Der Ausbau des Internets soll im ländlichen Bereich vorangetrieben werden. Darüber verhandelt der Kabelnetzbetreiber Liwest mit Gemeinden rund um den Großraum Linz, Wels, Steyr.

So sollen zum Beispiel bei geplanten Bauarbeiten die Internetleitungen dazu verlegt werden, um die Grabungsarbeiten zu sparen. Gleichzeitig ist die Liwest mit einem veränderten Konsumverhalten ihrer privaten Kunden konfrontiert, genauer gesagt, der Familien. Das gaben die Geschäftsführer der Liwest anlässlich des 20-jährigen Bestehens von Glasfaserinternet und der Präsentation einer schnelleren Internetverbindung bekannt.

Bandbreitenbedarf verdoppelt sich alle 18 Monate

Die Internetnutzung hat sich in den Familien in den vergangenen Jahren vervielfacht, das hat vor allem mit flexiblen Videodiensten zu tun, die verstärkt konsumiert werden, so Liwest-Geschäftsführer, Stefan Gintenreiter: „Der Bandbreitenbedarf eines Gesamtaushaltes steigt sehr rasch an. Im Durchschnitt verdoppelt er sich alle 18 Monate.“

Für ein solches Nutzungsverhalten braucht es auch eine schnelle Internetverbindung. Mit der Entwicklung eines solchen Meilensteins, wie es die Liwest-Techniker bezeichnen, wird nun die Bandbreite für alle Kunden schrittweise erhöht, so der Geschäftsführer: „Wenn man beispielsweise 20 Bilder geschickt bekommt, muss man nicht mehr jedes einzelnes downloaden. Die werden sofort gedownloaded, das flutscht sozusagen.“

70 Gemeinden und 140.000 Haushalte versorgt

In den vergangenen 20 Jahren wurden 100 Millionen Euro in Glasfaserleitungen in Oberösterreich investiert. 70 Gemeinden und 140.000 Haushalte werden aktuell versorgt. Nun gehe es darum, den ländlichen Raum zu versorgen, und hier gebe es eine Strategie über bestehende Leitungen: „Über die vorhandene Infrastruktur unserer Mütter, der Linz AG und der Elektrizitätswerke Wels AG. Da kommen wir in Bereiche, wo wir mit eigener Kabeltechnologie nicht hinkommen, weil einfach die Grabungsarbeiten zu teuer wären.“

Außerdem werde mit Gemeinden direkt verhandelt, so sollen zum Beispiel bei ohnehin geplanten Bauarbeiten die Internetleitungen einfach mitverlegt werden.