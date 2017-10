Mutmaßlicher Brandstifter vor Gericht

Fünfmal soll ein 60-Jähriger in Linz Feuer gelegt haben. Bei den Bränden in Kellerabteilen und einer Tiefgarage entstand ein Schaden in Höhe von 350.000 Euro. Am Freitag muss er sich vor Gericht dafür verantworten.

Die Brandserie hat die Bewohner des Mehrparteienhauses in der Europastraße vergangenen April in Angst und Schrecken versetzt. Viermal brannte es in Kellerabteilen, zuletzt in der Tiefgarage, wo mehrere Autos völlig ausbrannten. Erst als ein Anrainer als mutmaßlicher Brandstifter festgenommen wurde, konnten die Bewohner wieder ruhig schlafen.

ORF

Eigenes Auto bei Brand aus Tiefgarage geholt

Der 60-Jährige hatte durch sein Verhalten die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Das erste Mal, als er nach einem Brandanschlag kollabierte. Ein zweites Mal, weil der 60-Jährige der einzige war, der sein Auto noch rechtzeitig aus der brennenden Tiefgarage holen konnte. Auch in diesem Fall kollabierte er, allerdings wegen der Rauchgase, die er eingeatmet hatte.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Da der Verdächtige wenige Tag nach dem letzten Brandanschlag einen schweren Verkehrsunfall hatte und auf der Intensivstation lag, konnte ihn die Polizei längere Zeit nicht befragen. Er wurde schließlich auf der Krankenstation festgenommen. Zum Motiv schwieg der 60-Jährige bisher. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

