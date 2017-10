Vorbereitungen auf Wintertourismus

Der Winter ist nicht nur meteorologisch in Reichweite, auch in den heimischen Tourismusbetrieben hat man sich gut vorbereitet. Zu feiern gibt es nach dem kräftigen Zuwachs im Vorjahr in der kommenden Wintersaison gleich einiges.

Im vergangenen Winter verbrachten etwas mehr als eine Million Gäste einen Aufenthalt in Oberösterreich. Das ist ein Plus von rund sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch bei den Nächtigungen konnte sich das Bundesland mit einem Plus von 5,9 Prozent auf 2,82 Millionen deutlich steigern. Mit diesen Zahlen liege Oberösterreich auch bundesweit ganz weit vorne, so Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl, Wirtschafts- und Tourismusreferent (ÖVP).

Neue Gondeln und Hotels

Mit einer Reihe von neuen Tourismus-Angeboten will man in der kommenden Wintersaison weiter zulegen: Am Hochficht soll eine neue Gondelbahn mit geschlossenen Kabinen auf den Reischlberg das Schigebiet noch interessanter machen, so der Geschäftsführer der Hochficht-Bergbahnen, Gerald Paschinger. Neben einem Anfängerpark für die Kleinen wartet auch ein herrlicher Panaoramablick bis zu den Alpen auf die Urlauber.

ORF

250 Pistenkilometer für „Genuss-Skifahrer“

Die meisten Gäste sind entweder Oberösterreicher oder kommen aus Deutschland, Tschechien, Ungarn, den Niederlanden sowie Polen - sie werden auch als „Genuss-Skifahrer“ bezeichnet. Im kommenden Winter stehen rund 250 Pistenkilometer zur Verfügung, dazu kommen mehr als 60.000 Betten in mehr als 3.000 Beherbungsbetrieben. Vorwiegend suchen die Urlauber bei uns übrigens Erholung, aber auch Wellness sowie Wintergenuss und Winterromantik - also eine Auszeit vom stressigen Alltag.

200 Jahre „Stille Nacht, Heilige Nacht“

Für den kommenden Advent sei man bereits gut gerüstet, es gebe viele Anfragen. Für die Genuss-Urlauber, aber auch alle anderen Wintergäste gibt es noch heuer ein ganz besonderes Ereignis zu feiern: Das bekannteste und berühmteste Weihnachtslied der Welt „Stille Nacht, Heilige Nacht“ feiert Geburtstag. Am 24. Dezember vor genau 200 ist das Lied das erste Mal erklungen - und wird auch in Oberösterreich gebührend gefeiert werden.