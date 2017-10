Auszählung der Wahlkarten abgeschlossen

Seit Donnerstagvormittag wurden die letzten 4.000 Wahlkarten aus Oberösterreich ausgezählt. Gegen 21.00 Uhr wird das vorläufige Endergebnis der Nationalratswahl erwartet. Der Ausgang war selbst für Statistiker überraschend.

Von 9.00 Bis 16.00 Uhr wurden im Landesdienstleistungszentrum noch jene Stimmzettel ausgezählt, die am Sonntag in Wahllokalen in fremden Wahlkreisen abgegeben worden sind. Knapp 4.000 Stimmzettel wurden von 25 Personen am Donnerstag ausgewertet. Ein aufwändiger Vorgang, sagt Michael Gugler vom Land Oberösterreich.

25 Personen waren seit 9.00 Uhr mit der Auszählung beschäftigt. Das Ergebnis wurde dann nach Wien weitergegeben. Innenminister Wolfgang Sobotka wird voraussichtlich um 21.00 Uhr das vorläufige Endergebnis bekanntgegeben.

Alle Gemeinden nach rechts

Für die Statistiker des Landes Oberösterreich gab es eine Besonderheit bei dieser Wahl, schildert Werner Letzelbauer von der Abteilung Statistik: „Alle Gemeinden haben sich nach rechts verschoben.“ Der Rechtsruck sei im Zentralraum, im Mühl- und Innviertel stärker. Allein im Salzkammergut war der Anstieg nicht so ausgeprägt, sagt Letzelbauer: „Aber es gibt keine Gemeinde, in der sich die Anteile nicht verringert haben - das ist aus unserer Sicht bemerkenswert.“ Mehr zu dem Wahlergebnis aus Ihrer Gemeinde finden Sie auf ORF.at

Für die Wahlbehörde in Oberösterreich ist die Auszählung abgeschlossen. Die Stimmmzettel dürfen allerdings erst vernichtet werden, wenn die Einspruchsfrist beim Verfassungsgerichtshof abgelaufen ist.