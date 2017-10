“Musica Sacra” startet in die neue Saison

Die Linzer Kirchen-Konzertreihe „Musica Sacra“ feiert heuer ihr 30-Jahr-Jubiläum und geht mit insgesamt 15 Veranstaltungen in die kommende Saison. Den Auftakt bildet am Sonntag ein musikalischer Spaziergang von Kirche zu Kirche.

Karten braucht man bei dem ersten Konzert der neuen Saison keine. Das Konzert ist als eintrittfreier musikalischer Spaziergang von Kirche zu Kirche gestaltet. Nachdem bereits im Jänner das 30-Jahr-Jubiläum von „Musica Sacra“ mit einem „Festkonzert“ gefeiert wurde, erinnert man jetzt zum Auftakt der neuen Saison noch einmal an die vergangenen 30 Jahre.

Sakraler Flashmob

Viele Künstler, die diese Konzertreihe mitgeprägt haben, geben Konzerte in jenen sechs Linzer Kirchen, die bei der Reihe mitmachen. Geschäftsführerin Isabel Biederleitner hatte die Idee zu dieser unkomplizierten, aber auch ungewöhnlichen Konzertform eines Flashmobs mit sakraler Musik: „Mit Flashmob ist gemeint, dass es wirklich spontan ist. Jeder kann zu den Kirchen kommen, wann immer er möchte." Der Flashmob beginnt um 15.00 Uhr bei der Ignatiuskirche.

ORF

Auch Möglichkeit zum Mitsingen

Beim letzten der sechs Kurzkonzerte in der Friedenskirche seien die Teilnehmer auch eingeladen, selber mitzusingen, so Biederleitner. Teilnehmende Kirchen sind zum weiteren der Alte Dom, Minoritenkirche, Ursulinenkirche, sowie die Martin-Luther-Kirche. Neben sakraler Musik stehen auch andere in einen Kirchenraum passende Kompositionen auf dem Programmen, zeitlich von Barockmusik bis in die Gegenwart reichend.

Insgesamt 15 Konzerte

Insgesamt bietet Musica Sacra in der bevorstehenden Saison wieder 15 Konzerte rund um die christlichen Hochfeste. Inhaltliche Schwerpunkte sind diesmal der Bezug zur Reformation sowie das Schaffen von Franz Schubert. Besonders stimmungsvoll fallen die Konzerte rund um Weihnachten mit einigen Wiederentdeckungen aus dem reichen Schatz der Kirchenmusik aus.

Heimische und internationale Künstler

Seit 1987 wurden 733 Konzerte mit rund 130.000 Besuchern veranstaltet, darunter auch 62 Kirchenopern und Ballettproduktionen, 100 Passions- und über 170 Orgelkonzerte. Die Künstler stammen vorwiegend aus den Reihen des Bruckner Orchesters Linz, des Linzer Musiktheaters, der heimischen Barockmusikszene und der großen Chorlandschaft Oberösterreichs. Aber auch renommierte Gäste aus dem In- und Ausland bereichern das Programm, das jeweils zwischen Oktober und Mai angeboten wird.

