Camping boomt weiter ungebrochen

Heuer dürfte wieder die Zahl von 300.000 Nächtigungen auf Oberösterreichs Campingplätzen durchbrochen werden. Der Urlaub mit Wohnwagen oder -mobil boomt weiter. Das spürt man auch auf der Welser Camping Messe.

Vom Wohnmobil mit neun Metern Länge und einem Preis jenseits der 300.000 Euro bis zu Anhängern fürs Moped oder Fahrrad - auf der Caravan Messe in Wels gibt es bis Sonntag alles was das Herz der Camper begehrt. Außerdem drängen neue Händler und Produzenten auf den Markt.

Zugleich werden auch die Camper immer mehr, bestätigt Rainer Jelinek von Oberösterreich Tourismus: „Wir haben in den vergangenen drei Jahren einen kontinuierlichen Zuwachs. Allein in der bisherigen Saison haben wir um 14 Prozent mehr Nächtigungen als im Vorjahr. Wir werden heuer in etwa 305.000 Nächtigungen auf Oberösterreichs Campingplätzen verzeichnen können.“ Camping ist längst nicht mehr nur eine Thema für den großen Sommerurlaub, sondern auch für die beliebten Kurzurlaube.

Steigende Nachfrage bei Wohnmobilen

Österreich, Deutschland und die Niederlande - aus diesen drei Ländern kommen drei Viertel alle Campinggäste in Oberösterreich. Und sie kommen mit Wohnwagen oder noch öfter mit dem Wohnmobil. Auch hier ist die Nachfrage stark angestiegen. Wer von den Händlern nicht vorgeplant hat, könnte Lieferschwierigkeiten bekommen, so der Sprecher der Caravan Händler Albert Habernig, denn viele Hersteller seien bereits für das kommende Jahr 2018 voll ausgelastet.

ORF OÖ Redakteur Thomas Psutka hat sich auf der Welser Messe für Wohnmobile umgehört:

Durchschnittlich 20 Jahre im Einsatz

Die guten Verkaufszahlen seien auch ein Garant dafür, dass der Camping-Boom kein Strohfeuer bleibe, so Jelinek: „Ein Wohnmobil bleibt durchschnittlich 20 Jahre im Gebrauch. Wenn ich eines besitze, dann nutze ich es auch. Damit bleibt die Nachfrage einigermaßen stabil.“

Der Caravan Salon Austria auf der Welser Messe ist noch bis Sonntagabend geöffnet.

