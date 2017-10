Mann von Baum getroffen und ertrunken

In Waldzell (Bezirk Ried im Innkreis) ist am Dienstag ein 64-Jähriger beim Baumfällen von einem Stamm getroffen worden. Er stürzte kopfüber in einen Bach und ertrank. Gefunden wurde der Mann am Tag danach von seinem Schwiegersohn.

Laut Polizei wollte der Mann aus Schildorn alleine eine Esche fällen. Der Stamm war jedoch morsch, brach ab und traf den Mann auf dem Rücken. Der 64-Jährige fiel zwei Meter eine Böschung hinab und stürzte in einen Bach.

Von Schwiegersohn gefunden

Gefunden wurde der verunglückte 64-Jährige erst am Tag danach. Weil sein Schwiegersohn ihn nicht telefonisch erreichen konnte, hatte er sich auf die Suche gemacht und fand schließlich die Leiche seines Schwiegervaters in dem Bach. Der Arzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Laut Polizei soll der 64-Jährige in dem Bach ertrunken sein.