Zwischen Zugfahrzeug und Hänger eingeklemmt

Ein 38-Jähriger aus Enns ist zwischen dem Zugfahrzeug und dem Hänger seines Sattelzuges beinahe zerquetscht worden. Der Mann konnte von einem anderen Lkw-Fahrer gerettet werden.

Der Kraftfahrer wollte in St. Georgen am Walde (Bezirk Perg) einen Anhänger von einem Sattelzug abkoppeln. Der tonnenschwere Hänger dürfte dabei ins Rollen geraten sein und klemmte den Mann am Oberschenkel zwischen Zugmaschine und Anhänger ein. Sein Versuch, mit einem Sprung der Falle zu entgehen, war offenbar erfolglos.

Retter konnte mit Lkw wegfahren

Ein 30-jähriger Mann aus St. Georgen, der zufällig in der Nähe war, hörte die Hilfeschreie des eingeklemmten Ennsers. Der Mann sicherte sofort den Anhänger, indem er einen Keil unterlegte. Glücklicherweise hat der Retter einen Lkw-Führerschein und konnte daher mit dem Zugfahrzeug langsam nach vorne fahren und so den 38-Jährigen aus der lebensgefährlichen Situation befreien. Dann alarmierte er die Rettungskräfte.

In das Klinikum Waidhofen an der Ybbs geflogen

Nach der Erstversorgung durch den Gemeindearzt wurde der 38-Jährige vom Notarzthubschrauber C15 mit schweren Beinverletzungen in das Klinikum Waidhofen an der Ybbs geflogen.