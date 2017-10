S10: Ärger über Tunnelwartungsarbeiten

Die Tunnel entlang der S10, der Mühlviertler Schnellstraße bei Neumarkt, sind seit Wochen immer wieder erschwert passierbar. Was unter den Pendlern für Ärger sorgt, sind gesetzlich vorgegebene Wartungsarbeiten.

Nach dem Wasserproblem im Tunnel Götschka, das mit einem Pumpwerk gelöst wurde, wurden neue Probleme vermutet. Das weist die zuständige Autobahnmeisterei Ansfelden klar zurück.

„Gesetzlich vorgegebene Wartungsarbeiten“

Es handelt sich um geplante und gesetzlich vorgegebene Wartungsarbeiten, stellt Thomas Mitterndorfer von der zuständigen Autobahnmeisterei Ansfelden klar: „In diesem Zuge werden sämtliche Fluchtwegstüren und –tore gewartet, es wird die Leuchtdichte gemessen, Längsgeschwindigkeitsmessungen der Lüftungsanlagen, Notrufeinrichtungen, Hydranten und Löscheinrichtungen gewartet. Das ist so ähnlich wie bei einem Pkw. Da muss man auch jährlich sein Pickerl machen, und so ist es auch bei einem Tunnel.“

ORF

„Wartungsintensiver da hochtechnischer Tunnel“

Weil es sich zum Beispiel bei dem Tunnel Götschka bei Neumarkt im Mühlkreis um einen neuen und damit hochtechnischen Tunnel handelt, sei er auch wartungsintensiver. Damit diese Überprüfung in möglichst wenigen Tagen über die Bühne geht, ist Organisationsgeschick nötig, so Mittendorfer: „Das wird ein dreiviertel Jahr vorher schon eingetaktet, damit jede Firma in dieser Woche Zeit hat und fix da ist. Dann wird das in Bausch und Bogen durchgezogen.“

Pumpwerk vor kurzem eingebaut

Die Wartungsarbeiten im Tunnel Götschka haben jedenfalls nichts mit dem Problem der Wasserableitung zu tun, das eineinhalb Jahre nach Verkehrsfreigabe aufgetaucht ist. Das sei gelöst. Ende August wurde ein Pumpwerk um gut eine halbe Million Euro eingebaut.